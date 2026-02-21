Ричмонд
Деджонте Мюррэй может выйти на паркет в матче против «Филадельфии»

Разыгрывающий «Нового Орлеана» Деджонте Мюррэй завершил реабилитацию после разрыва ахиллова сухожилия в январе прошлого года. Статус игрока на встречу с «Филадельфией» — «под сомнением».

Защитник набирал 17,5 очка, 7,4 передачи, 6,5 подбора и 2 перехвата за 32,6 минуты в среднем в прошлом чемпионате.

Следующей возможностью для дебюта в сезоне станет игра против «Голден Стэйт» во вторник.