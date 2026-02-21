Ричмонд
Никола Топич: «Узнал многое о своем теле, как оно реагирует на разные ситуации. Благодарен тому, что могу сейчас с вами разговаривать»

20-летний сербский разыгрывающий «Оклахомы» Никола Топич вернулся на площадку после химиотерапии. Во второй игре в НБА против «Бруклина» он набрал 9 очков, 3 подбора и 2 передачи за 11,4 минуты.

"Хотел поблагодарить клуб, от игроков и тренеров до медиков. Все очень сильно поддерживали меня в ходе процесса. И спасибо фанатам.

Запомню это на всю жизнь, постараюсь отблагодарить на площадке.

В каждой следующей игре, с двух в G-лиге до нынешней, я чувствовал себя все лучше. Думаю, так будет и дальше.

Лечение стало странным опытом. Многое узнаешь о свем теле, как оно реагирует на разные ситуации. Это было даже вдохновляюще. Я очень рад тому, что могу сейчас разговаривать с вами", — признался защитник на пресс-конференции.