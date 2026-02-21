Никола Топич: «Узнал многое о своем теле, как оно реагирует на разные ситуации. Благодарен тому, что могу сейчас с вами разговаривать»

"Хотел поблагодарить клуб, от игроков и тренеров до медиков. Все очень сильно поддерживали меня в ходе процесса. И спасибо фанатам.
Запомню это на всю жизнь, постараюсь отблагодарить на площадке.
В каждой следующей игре, с двух в G-лиге до нынешней, я чувствовал себя все лучше. Думаю, так будет и дальше.
Лечение стало странным опытом. Многое узнаешь о свем теле, как оно реагирует на разные ситуации. Это было даже вдохновляюще. Я очень рад тому, что могу сейчас разговаривать с вами", — признался защитник на пресс-конференции.