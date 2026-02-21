Ричмонд
НБА подтвердила дисквалификацию Руди Гобера на один матч

НБА подтвердила очередной неспортивный фол Руди Гобера. Центровой «Миннесоты» пропустит встречу с «Филадельфией».

Источник: Спортс"

Гобер получил замечание за удар Марвина Бэгли во встрече с «Далласом».

Гобер набрал 7 очков неспортивных нарушений. Дальнейшие подобные фолы любой степени автоматически будут подразумевать дисквалификацию на 2 матча.