Девин Букер пропустит минимум неделю из-за травмы бедра, Хэйвуд Хайсмит продолжает реабилитацию

Лидер «Санз» защитник Девин Букер получил травму правого бедра в матче против «Сперс». Букер пропустит минимум неделю, после чего пройдет осмотр.

Источник: Спортс"

Форвард Хэйвуд Хайсмит присоединился к команде в эту среду. Баскетболист пока продолжает реабилитацию после операции на правом колене этим летом.

Восстановление идет по графику, следующий осмотр назначен через 2−3 недели.