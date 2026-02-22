Ричмонд
Чарльз Баркли: «Лейкерс» не пройдут «Денвер», «Хьюстон» и «Оклахому»

Эксперт Чарльз Баркли заявил о слабости «Лейкерс» на фоне конкурентов по Западной конференции после победы команды над «Клипперс».

Источник: Спортс"

«Лейкерс» только что обыграли очень среднюю команду, не стоит придавать этому большого значения, даже с учетом воссоединения трио. Даже с этим трио все будет зависеть от их посева, ведь с шестого по восьмое место в конференции они не пройдут «Денвер», «Хьюстон» и «Оклахому». А еще они не пройдут «Сан-Антонио», «Миннесоту», — произнес Баркли.

К трансляции из студии в Лос-Анджелесе как раз подключили игрока «озерников» Остина Ривза.

«Да, я слышал тут кое-что. Каждый имеет право на собственное мнение», — произнес Ривз.