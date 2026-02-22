Ричмонд
Дариус Гарлэнд об обмене из «Кавальерс»: «Они хотят побеждать прямо сейчас»

Экс-игрок «Кавальерс» Дариус Гарлэнд прокомментировал решение клуба обменять его в «Клипперс» перед дедлайном.

"Это должно было произойти в любом случае, либо к дедлайну, либо этим летом. Мой агент Рич Пол говорил со мной об этом прошлым летом. И да, проблемы с пальцем ноги определенно сыграли свою роль. Они не знали, буду ли я полностью здоров в этом сезоне, а я буду. И они думали, что у Джеймса есть что-то, чего нет у меня, как мне кажется. У него есть опыт плей-офф и показатели игрока уровня Матча всех звезд, даже несмотря на то, что в этом году он туда не поехал. И да, они хотят побеждать прямо сейчас. У них есть сложившаяся группа игроков. И я, наверное, просто не был частью их плана.

Изначально я был скептически настроен на переход, но сейчас с нетерпением жду возможности чаще владеть мячом и играть с таким игроком, как Кавай Леонард", — признался Гарлэнд.