Кевин Дюрэнт обошел Карима Абдул-Джаббара и занял шестое место по 30-очковым играм в истории НБА

Сегодняшняя игра стала для Дюрэнта 430-й за карьеру с 30 очками и позволила выйти на шестое место по этому показателю в истории НБА, обойдя Карима Абдул-Джаббара (429).
Среди действующих игроков форварда «Рокетс» опережает только Леброн Джеймс, который является лидером списка с 575 играми.
Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше