Кевин Дюрэнт обошел Карима Абдул-Джаббара и занял шестое место по 30-очковым играм в истории НБА

Форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт набрал 30 очков в проигранном матче против «Нью-Йорка» (106:108), реализовав 10 из 26 бросков с игры, 4 из 10 трехочковых и 6 из 7 штрафных.

Сегодняшняя игра стала для Дюрэнта 430-й за карьеру с 30 очками и позволила выйти на шестое место по этому показателю в истории НБА, обойдя Карима Абдул-Джаббара (429).

Среди действующих игроков форварда «Рокетс» опережает только Леброн Джеймс, который является лидером списка с 575 играми.

