Иман Шамперт: «Леброн согласится на сокращение зарплаты ради победы в следующем сезоне»

Иман Шамперт, бывший одноклубник Леброна Джеймса по «Кавальерс», ожидает, что 41-летняя суперзвезда НБА пойдет на финансовые уступки своей новой команде.

Источник: Спортс"

В межсезонье-2026 Джеймс станет свободным агентом.

"Если клуб сможет обосновать свои намерения, Леброн согласится на снижение зарплаты.

Леброн любит побеждать. А свои деньги он все равно заработает", — считает чемпион НБА 2016 года.

