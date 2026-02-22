Чарльз Баркли о Матче звезд 2026: «Удачный уик-энд для НБА»

"Стало лучше. Я всегда говорил, что это должны быть Соединенные Штаты против всего мира. При этом они организовали слишком много игр. Я не думаю, что Леброн и остальные ребята хотят столько играть, тот же Кавай тоже. Сомневаюсь, что им хочется столько раз выходить в разных матчах. Поэтому лично я бы предпочел более короткий вариант.