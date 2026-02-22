Чарльз Баркли о Матче звезд 2026: «Удачный уик-энд для НБА»

"Стало лучше. Я всегда говорил, что это должны быть Соединенные Штаты против всего мира. При этом они организовали слишком много игр. Я не думаю, что Леброн и остальные ребята хотят столько играть, тот же Кавай тоже. Сомневаюсь, что им хочется столько раз выходить в разных матчах. Поэтому лично я бы предпочел более короткий вариант.
Удачный уик-энд для НБА, хотя игроки не должны ожидать похвалы только за сам факт старания… Не жду, что все это будет проходить на уровне седьмой игры, но нельзя выходить на площадку, пропускать 200 очков и считать, что игра была боевой", — поделился член Зала славы.