Шакил О’Нил: «На месте игроков “Никс” прямо сказал бы Таунсу, что он играет мягко»

Прославленный игрок НБА Шакил О’Нил считает, что центровому «Никс» Карлу-Энтони Таунсу следует изменить стиль игры.

Источник: Спортс"

«Если бы я был его товарищем по команде, то сказал бы это прямо в лицо: он играет слишком мягко. Очень мягко. Нужно определяться, кем ты хочешь быть. Под кольцом или на периметре, что бы ты ни решил, ты должен быть последовательным. Нельзя сказать: “Я лучший бросающий “большой”, и играть так, как он играет. Против такого парня у нас с Чаком не возникло бы проблем.

КАТ слишком часто нарушает правила и висит на фолах. Он играет очень глупо. Опять же, если бы я был в его команде, я бы посмотрел ему в лицо и сказал: «КАТ, ты нам нужен». У «Никс» большие амбиции, а ты играешь слишком мягко", — заявил телеведущий.