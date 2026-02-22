Шакил О’Нил: «На месте игроков “Никс” прямо сказал бы Таунсу, что он играет мягко»

«Если бы я был его товарищем по команде, то сказал бы это прямо в лицо: он играет слишком мягко. Очень мягко. Нужно определяться, кем ты хочешь быть. Под кольцом или на периметре, что бы ты ни решил, ты должен быть последовательным. Нельзя сказать: “Я лучший бросающий “большой”, и играть так, как он играет. Против такого парня у нас с Чаком не возникло бы проблем.