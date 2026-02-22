Ричмонд
Энтони Эдвардс о приписываемом ему желании вернуться в Атланту: «Мне нравится там, где я сейчас»

Лидер «Вулвз» Энтони Эдвардс прокомментировал вирусное видео, на котором он якобы говорит игроку «Хоукс» Джейлену Джонсону о желании перейти в команду из родной для него Атланты.

Источник: Спортс"

"Я не думаю, что тут что-то нужно прояснять. У нас там просто разговор, ничего более. Я давно знаю Джейлена Джонсона, он мой друг, мы просто поболтали. На самом деле ничего не нужно прояснять.

Мне нравится там, где я сейчас", — заверил Эдвардс.