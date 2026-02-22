Энтони Эдвардс о приписываемом ему желании вернуться в Атланту: «Мне нравится там, где я сейчас»

"Я не думаю, что тут что-то нужно прояснять. У нас там просто разговор, ничего более. Я давно знаю Джейлена Джонсона, он мой друг, мы просто поболтали. На самом деле ничего не нужно прояснять.
Лидер «Вулвз» Энтони Эдвардс прокомментировал вирусное видео, на котором он якобы говорит игроку «Хоукс» Джейлену Джонсону о желании перейти в команду из родной для него Атланты.
"Я не думаю, что тут что-то нужно прояснять. У нас там просто разговор, ничего более. Я давно знаю Джейлена Джонсона, он мой друг, мы просто поболтали. На самом деле ничего не нужно прояснять.
Мне нравится там, где я сейчас", — заверил Эдвардс.