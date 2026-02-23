Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ламело Болл набрал 37 очков за 27 минут, забросив 10 «трешек» (новый рекорд карьеры)

Защитник «Шарлотт» Ламело Болл установил новый рекорд карьеры по трехочковым в матче против «Вашингтона».

Источник: Спортс"

Болл исполнил 15 дальних бросков, попав 10 из них и принеся своей команде итоговые 37 очков при 12 из 20 с игры и 3 из 3 штрафных. На его счету также 8 подборов и 7 передач за 27 минут на паркете.

«Хорнетс» разобрались с «Уизардс» — 129:112.