Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Деджонте Мюррэй, пропустивший больше года из-за разрыва ахилла, готов сыграть против «Голден Стэйт»

Ожидается, что защитник «Нового Орлеана» Деджонте Мюррей дебютирует в текущем сезоне завтра, когда «Пеликанс» будут принимать «Голден Стэйт».

Источник: Спортс"

Это будет первое появление Мюррэя на площадке более чем за 13 месяцев, после того как он порвал ахиллово сухожилие на правой ноге.

«Новый Орлеан» приобрел защитника перед прошлым сезоном в результате обмена, который отправил Дайсона Дэниэлса, Лэрри Нэнса-младшего, Коди Зеллера и два выбора в первом раунде драфта (2025 и 2027) в «Атланту». Однако Мюррэй сыграл всего в 31 матче, сломав левую руку в первой же игре того сезона, а затем получив травму ахилла 31 января 2025 года в матче против «Бостона».