Деджонте Мюррэй, пропустивший больше года из-за разрыва ахилла, готов сыграть против «Голден Стэйт»

«Новый Орлеан» приобрел защитника перед прошлым сезоном в результате обмена, который отправил Дайсона Дэниэлса, Лэрри Нэнса-младшего, Коди Зеллера и два выбора в первом раунде драфта (2025 и 2027) в «Атланту». Однако Мюррэй сыграл всего в 31 матче, сломав левую руку в первой же игре того сезона, а затем получив травму ахилла 31 января 2025 года в матче против «Бостона».