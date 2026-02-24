Ричмонд
Яннис — Девину Букеру: «Если бы мы носили одинаковую форму, я бы стал Айзейей Стюартом. Дрался бы за тебя»

Звездный форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо продемонстрировал фирменное чувство юмора во время общения с лидером «Санз» Девином Букером.

Источник: Спортс"

Баскетболисты пересеклись на тренировке в рамках Звездного уик-энда НБА.

«Ты делаешь все вокруг себя таким классным. Но на тебе другая майка, не такая, как у меня. Если бы мы носили одинаковую форму, я бы стал Айзейей Стюартом. Дрался бы за тебя», — произнес грек с улыбкой.

24-летний Стюарт заработал репутацию самого конфликтного игрока НБА и всегда готов вступить в драку ради одноклубников. В настоящее время центровой «Пистонс» отбывает 7-матчевую дисквалификацию за участие в потасовке со скамейки.