Яннис — Девину Букеру: «Если бы мы носили одинаковую форму, я бы стал Айзейей Стюартом. Дрался бы за тебя»

Баскетболисты пересеклись на тренировке в рамках Звездного уик-энда НБА.
«Ты делаешь все вокруг себя таким классным. Но на тебе другая майка, не такая, как у меня. Если бы мы носили одинаковую форму, я бы стал Айзейей Стюартом. Дрался бы за тебя», — произнес грек с улыбкой.
24-летний Стюарт заработал репутацию самого конфликтного игрока НБА и всегда готов вступить в драку ради одноклубников. В настоящее время центровой «Пистонс» отбывает 7-матчевую дисквалификацию за участие в потасовке со скамейки.