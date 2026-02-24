Расселл Уэстбрук присел рядом со зрителями, чей напиток он случайно разлил

Пока работники арены убирали последствия, Уэстбрук решил присесть рядом со зрителями.
Матч закончился победой «Сакраменто» (123:114), который прервал свою рекордную серию из 16 поражений. На счету Уэстбрука 25 очков и 7 передач.
В одном из эпизодов матча против «Мемфиса» разыгрывающий «Сакраменто» Расселл Уэстбрук оказался в первом ряду трибун после контакта с соперником и случайно наступил на стоявший на полу напиток, разлив содержимое вокруг.
