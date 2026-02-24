Ричмонд
«Эти следы на простынях». Эдвардс заявил, что в Мемфисе грязные отели, Дрэймонд поддержал такое мнение

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс публично назвал номера в отелях Мемфиса «грязными», отметив, что однажды обнаружил следы фекалий на простынях.

Источник: Спортс"

«Когда мы едем в Мемфис, я всегда думаю: “Вот же черт!” Какие же у них отели. Такие грязные. Однажды я зашел в номер в Мемфисе, и на кровати были эти пятна от дерьма», — произнес Эдвардс.

Лидер «Тимбервулвз» оказался не единственным, кому не понравилось пребывание в Теннесси. Ветеран «Уорриорз» Дрэймонд Грин поддержал мнение Эдвардса в новом выпуске одноименного подкаста.

Грин заявил, что в Мемфисе «самые худшие отели в лиге, это неоспоримый факт», и описал особенно неудачный случай, когда «воинами» пришлось сменить место проживания во время выездов в город.

"Энт довольно прямолинеен в этом плане, но да, так и есть.

У нас возникла проблема с одной гостиницей в Мемфисе, это началось еще давно. В итоге мы перестали там останавливаться, потому что в номере без всякой причины сработали спринклеры, забрызгав все вещи Эндрю Богута… и они ничего не хотели с этим делать", — поделился форвард.

Грин добавил, что ситуация с гостиницами в Мемфисе с тех пор «слегка улучшилась», но констатировал, что Мемфис «все еще не дотягивает до других городов».