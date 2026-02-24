Винса Уильямса унесли в раздевалку на руках после толчка от Тари Исона

Уильямса унесли в раздевалку на руках, и он не вернулся на площадку. 25-летний защитник успел отыграть 8 минут и набрать 1 очко, 3 подбора, 1 передачу и 1 перехват.
Матч закончился разгромной победой «Рокетс» — 125:105.
В одном из эпизодов матча против «Юты» форвард «Хьюстона» Тари Исон толкнул плечом защитника Винса Уильямса, отчего тот отлетел в сторону боковой линии и травмировал колено.
