Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Винса Уильямса унесли в раздевалку на руках после толчка от Тари Исона

В одном из эпизодов матча против «Юты» форвард «Хьюстона» Тари Исон толкнул плечом защитника Винса Уильямса, отчего тот отлетел в сторону боковой линии и травмировал колено.

Уильямса унесли в раздевалку на руках, и он не вернулся на площадку. 25-летний защитник успел отыграть 8 минут и набрать 1 очко, 3 подбора, 1 передачу и 1 перехват.

Матч закончился разгромной победой «Рокетс» — 125:105.