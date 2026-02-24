Скотти Пиппен-младший перехватил мяч в четырех владениях подряд

По итогам встречи на счету защитника 6 очков (0 из 8 с игры), 2 подбора, 8 передач при 7 потерях и 5 перехватов.
«Гриззлис» проиграли матч — 114:123.
В матче против «Сакраменто» защитник «Мемфиса» Скотти Пиппен-младший совершил 5 перехватов. 4 из них пришлись на отрезок во второй четверти, когда Пиппен-младший обокрал соперника в четырех владениях подряд.
