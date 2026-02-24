Ричмонд
Скотти Пиппен-младший перехватил мяч в четырех владениях подряд

В матче против «Сакраменто» защитник «Мемфиса» Скотти Пиппен-младший совершил 5 перехватов. 4 из них пришлись на отрезок во второй четверти, когда Пиппен-младший обокрал соперника в четырех владениях подряд.

Источник: Спортс"

По итогам встречи на счету защитника 6 очков (0 из 8 с игры), 2 подбора, 8 передач при 7 потерях и 5 перехватов.

«Гриззлис» проиграли матч — 114:123.