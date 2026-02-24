Ричмонд
«Хорнетс» выстроили стратегию драфта на основе изысканий ИИ. Клуб выбрал Кона Книппелла под 4-м номером

Вице-президент по анализу «Шарлотт» Патрик Харрел рассказал об использовании современных технологий перед драфтом-2025, на котором клуб под 4-м номером выбрал одного из лучших новичков года Кона Книппелла.

Источник: Спортс"

В преддверии драфта платформа Invisible обрабатывала данные многокамерной высокоточной сетевой системы камер, используемую НБА, а также записи стандартных камер, и статистические показатели. Итоговый анализ на основе ИИ обеспечил более широкое представление о профиле игрока по сравнению с традиционным скаутингом.

«Invisible предоставила нам стратегию драфта на основе ИИ, которая принесла клубу Кона», — констатировал Харрел.

Ранее команды НБА в значительной степени полагались на традиционные скаутские отчеты, интервью с игроками и статистические выборки.

20-летний Книппелл набирает 19,2 очка, 5,5 подбора и 3,5 передачи за игру.