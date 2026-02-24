«Фейк ньюс». Сильвен Франсиско опроверг слухи о достигнутом соглашении с «Барселоной»

«Фейк ньюс», — написал баскетболист в социальных сетях.
Разыгрывающий «Жальгириса» Сильвен Франсиско категорично опроверг информацию о соглашении с «Барселоной». Ранее испанское издание Encestando сообщало, что француз якобы договорился с каталонским клубом о двухлетнем контракте по завершении сезона.
Франсиско — один из лидеров «Жальгириса». В текущем розыгрыше Евролиги он набирает в среднем 16,9 очка, 6,5 передачи и 3,1 подбора за матч.