У Анферни Саймонса рецидив травмы запястья, защитник «Чикаго» пропустит 7−10 дней

«Трещина не до конца зажила, специалист считает, что после ухода болевых ощущений он сможет вернуться на площадку. В последний раз это случалось с ним в тренировочном лагере “Бостона”. Там понадобилось 7−10 дней», — поделился главный тренер Билли Донован.