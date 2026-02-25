У Анферни Саймонса рецидив травмы запястья, защитник «Чикаго» пропустит 7−10 дней

Саймонс получил травму запястья в матче с «Детройтом», повреждение изначально было классифицировано как растяжение.
Обследование выявило повторное возникновение трещины в левом запястье. Эта проблема уже беспокоила его в «Бостоне» в этом сезоне.
«Трещина не до конца зажила, специалист считает, что после ухода болевых ощущений он сможет вернуться на площадку. В последний раз это случалось с ним в тренировочном лагере “Бостона”. Там понадобилось 7−10 дней», — поделился главный тренер Билли Донован.