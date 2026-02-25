Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зак Лоу: «Нытье Дончича вернулось. В каждом эпизоде. На это невозможно смотреть»

Эксперт ESPN Зак Лоу обратил внимание на то, что звездный защитник «Лейкерс» Лука Дончич снова стал регулярно спорить с судьями.

Источник: Спортс"

"Нытье вернулось на прежний, почти тот же уровень, что и в Далласе. Это происходит в каждом чертовом эпизоде. Просто играй, приятель. Не все происходящее на площадке — это фолы.

Возникает вопрос: ты играешь, чтобы заработать фол? Или ты играешь в баскетбол? К чему ты стремишься? Ты играешь один на один с судьями? Или ты играешь в игру?

Это происходит в каждом владении мячом. Ситуация совершенно вышла из-под контроля. Он снова на уровне Далласа. На это просто невозможно смотреть. И особенно это бесит, потому что он гений. Он настоящий баскетбольный гений, который может сделать любой бросок и любой пас, какой захочет", — произнес Лоу.