Леброн Джеймс смазал 3-очковый на победу в матче с «Мэджик»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс исполнил бросок на победу в матче с «Мэджик» (109:110), но промахнулся.

Источник: Спортс"

Джеймс атаковал с разворота после передачи Луки Дончича. Словенец не стал бросать сам, ограничившись обманным движением.

Джеймс набрал 21 очко, 6 подборов и 4 передачи при 8/13 с игры.

Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
