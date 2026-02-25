Ричмонд
Леброн Джеймс о промахе в финальном владении: «Спрашивайте у Луки Дончича, у него была отличная позиция для броска»

Встреча с «Орландо» завершилась для «Лейкерс» поражением (109:110). Леброн Джеймс не попал из-за дуги со сложного броска с сопротивлением под сирену после передачи Луки Дончича.

«Разумеется, нужно спрашивать у Луки, что он там увидел. Мне показалось, что у него была хорошая позиция для броска. Мне мяч достался в неустойчивом положении. У него была отличная позиция», — заключил Джеймс.

