«Лейкерс» наняли экс-тренера университета Вирджинии Тони Беннетта консультантом по драфту

Беннетт привел университет Вирджинии к первому в истории вуза чемпионству NCAA в 2019 году. За свою карьеру он неоднократно признавался тренером года на национальном уровне и в конференции ACC. Под его руководством выросли несколько будущих игроков НБА, выбранных в первом раунде драфта: Малкольм Брогдон, Де’Андре Хантер и Тай Джером.