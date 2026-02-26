Ричмонд
Марк Спирс: «В НБА не так много игроков, способных завершать матчи лучше, чем Леброн Джеймс»

Эксперт Марк Спирс прокомментировал концовку матча «Лейкерс» с «Орландо», отметив, что в решающие минуты мяч должен был оставаться у Леброна Джеймса.

Источник: Спортс"

"В НБА не так много игроков, способных завершать матчи лучше, чем Леброн Джеймс. А в тот момент, за одну‑две минуты до конца, Лука (Дончич) бросил трехочковый, Остин (Ривз) бросил трехочковый — а Леброн стоял в стороне, и его опекал Десмонд Бэйн. Он выше Десмонда Бэйна, тяжелее его — и просто стоит рядом, пока они играют один на один.

И хотя Лука великолепен, я бы хотел, чтобы мяч был у Леброна Джеймса, потому что он мог бы повести мяч к кольцу, отдать пас Дончичу или Ривзу. Я считаю, что мяч должен был быть у него. Леброн отличный игрок для решающих моментов, а тут у него не было возможности закрыть игру", — заявил Спирс в эфире ESPN.

Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
