Киган Мюррэй («Сакраменто») получил травму левого голеностопа в матче с «Хьюстоном»

Форвард «Кингз» Киган Мюррэй получил травму левого голеностопа в матче с «Хьюстоном» (97:128). Баскетболист отыграл 8,6 минуты и набрал 3 очка и 1 подбор, после чего вынужденно покинул площадку.

Мюррэй присоединился к списку травмированных своей команды, в который входят Домантас Сабонис, Зак Лавин, Де’Андре Хантер и Дилан Кардуэлл.

«Сакраменто» занимает последнюю строчку на Западе с результатом 13−47.