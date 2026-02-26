Ричмонд
Александр Евсеев верно ответил на 4 из 5 вопросов о Саратове в викторине от «Вида сверху»

Новобранец «Автодора» Александр Евсеев приятно удивил знанием города и своей новой команды. Форвард правильно ответил на 4 из 5 вопросов о Саратове в викторине от тележурнала «Вид сверху».

Также Александр без ошибок назвал количество команд в тренерской карьере бывшего главного тренера «Автодора» Миленко Богичевича (12) и сходу сказал, кто является рекордсменом Единой лиги ВТБ по перехватам в одном матче (Калеб Агада).

Евсеев — уроженец Саратова. В возрасте 12 лет он переехал в Москву и стал игроком системы ЦСКА, с которым выиграл Единую молодежную лигу ВТБ и был признан самым ценным игроком «Финала восьми» (2021).

За «Автодор» выступает с 2025 года. В текущем сезоне провел 27 матчей, в которых набирает 4,6 очка и 3,5 подбора.