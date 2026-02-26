Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Защитник Джулз Бернард подпишет двусторонний контракт с «Миннесотой»

26-летний защитник (198 см) Джулз Бернард присоединится к «Миннесоте» на условиях двустороннего контракта.

Источник: Спортс"

Бернард не был выбран на драфте-2022 и провел 19 матчей в НБА в сезоне-2023/24 за «Вашингтон».

В этом сезоне баскетболист набирает 22,8 очка, 6,7 подбора, 5,2 передачи и 1,1 перехвата в среднем в лиге развития в фарм-клубе «Тимбервулвз».