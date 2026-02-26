Напряженная концовка с запоздавшим броском Джарретта Аллена во время сирены принесла «Бакс» победу над «Кавальерс»

Матч завершился победой «Милуоки» в напряженной концовке. Решающим стало попадание разыгрывающего Кевина Портера. Центровой Джарретт Аллен мог перевести игру в овертайм, но не успел вовремя расстаться с мячом. Его точный бросок не был засчитан после просмотра записи.