Напряженная концовка с запоздавшим броском Джарретта Аллена во время сирены принесла «Бакс» победу над «Кавальерс»

Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо пока не готов к возвращению на площадку. «Кливленд» вышел на встречу с хозяевами без Джеймса Хардена (палец), Донована Митчелла (пах) и Эвана Мобли.

Матч завершился победой «Милуоки» в напряженной концовке. Решающим стало попадание разыгрывающего Кевина Портера. Центровой Джарретт Аллен мог перевести игру в овертайм, но не успел вовремя расстаться с мячом. Его точный бросок не был засчитан после просмотра записи.

В составе «Кавальерс» Аллен оформил дабл-дабл — 27+11. Разыгрывающий Деннис Шредер провел пока самый результативный матч за свою новую команду. У него 26 очков и 5 передач.

В «Милуоки» все 5 игроков стартового состава набрали 15 и более очков. Кевин Портер стал самым результативным с 20 очками, 8 подборами и 5 передачами. У него также 5 перехватов.