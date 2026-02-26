Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Выпей, чтобы выпустить зверя». «Лейкерс» используют послание на бутылке с водой, чтобы мотивировать Деандре Эйтона

«Лейкерс» применяют нестандартный прием для мотивации Деандре Эйтона. Как сообщает журналист ESPN Дэйв Макменамин, перед играми сотрудники тренерского штаба оборачивают бутылку с водой центрового лентой и черным маркером пишут на ней: «Боевой энергетик» Деандре — выпей, чтобы выпустить зверя".

Источник: Спортс"

Эйтон проводит первый сезон в «Лейкерс» и демонстрирует худшие показатели за восьмилетнюю карьеру: 13,2 очка и 8,5 подбора в среднем за игру. При этом 27-летний центровой играет меньше, чем когда-либо — 28,2 минуты за матч.