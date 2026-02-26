«Выпей, чтобы выпустить зверя». «Лейкерс» используют послание на бутылке с водой, чтобы мотивировать Деандре Эйтона

Эйтон проводит первый сезон в «Лейкерс» и демонстрирует худшие показатели за восьмилетнюю карьеру: 13,2 очка и 8,5 подбора в среднем за игру. При этом 27-летний центровой играет меньше, чем когда-либо — 28,2 минуты за матч.