Сергей Моня о матче сборной России с МБА-МАИ: «Практика очень важна. Ребята соскучилась по играм»

"Я очень рад, что сборной предстоит этот матч, ведь последний раз команда играла в августе прошлого года в Египте, а ноябрьский сбор прошел без игр. Думаю, ребята и сами соскучились по матчам.
В этот раз Зоран Лукич вновь собрал молодой состав, полный перспективных игроков, так что предполагаю, что парни хорошо себя проявят и покажут отличную игру. Тем более, у команды будет хороший, сильный соперник — благодарю клуб МБА-МАИ за то, что принял приглашение принять участие в контрольном матче.
Практика для сборной очень важна, и мы ожидаем, что ребята покажут себя как надо в реальной борьбе, а тренер использует всех игроков, которых вызвал на этот сбор", — цитирует Моню пресс-служба РФБ.
Матч состоится 27 февраля, начало — в 17:00 по московскому времени.