Иман Шамперт: «Леброн — ChatGPT от мира НБА»

Бывший партнер Леброна Джеймса по «Кливленду» Иман Шамперт сравнил четырехкратного чемпиона НБА с ChatGPT. В подкасте Club Shay Shay он объяснил, что лидер «Лейкерс» обладает уникальным баскетбольным интеллектом и способен ответить на любой вопрос об игре.

Источник: Спортс"

"Он — ChatGPT от мира НБА, братан. Это лучший способ описать этого парня. Он — ChatGPT. Это Леброн. Ты можешь спросить его о чем угодно. Он знает тренеров, знает помощников тренера. Я такой: братан, у меня просто не хватает мозгов на все это. Понимаешь, о чем я?

Это было чертовски смешно. Мне потребовался почти месяц, чтобы привыкнуть к тому, как он говорит «X1», «X2», «X3», «X4». Я такой: «Бро, остановись». Потому что, слушай, мы все учились — слышали о разных стилях, верно? Его этому никогда не учили. Он сразу переходит к сути: сделай это эффективно, добейся победы. Если не победишь — значит, провалился. Так Леброн видит игру.

У меня никогда такого не было. Большинство спортсменов, когда они вырастают и становятся явно лучше тебя, говорят: «Я сам это сделаю. Дам тебе один совет. Если не можешь сделать — отдай мяч мне, понял? У меня нет времени ждать, пока ты научишься. Мне нужно побеждать».

А Леброн дает тебе время на обучение. О, тебе это не нравится? Ладно. Ну, может, нам стоит немного изменить систему, потому что ему здесь некомфортно, а он мне нужен. Понимаешь, о чем я? Я никогда раньше не сталкивался с таким баскетбольным умом", — подчеркнул Шамперт.

Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
