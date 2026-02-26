"Он — ChatGPT от мира НБА, братан. Это лучший способ описать этого парня. Он — ChatGPT. Это Леброн. Ты можешь спросить его о чем угодно. Он знает тренеров, знает помощников тренера. Я такой: братан, у меня просто не хватает мозгов на все это. Понимаешь, о чем я?
Это было чертовски смешно. Мне потребовался почти месяц, чтобы привыкнуть к тому, как он говорит «X1», «X2», «X3», «X4». Я такой: «Бро, остановись». Потому что, слушай, мы все учились — слышали о разных стилях, верно? Его этому никогда не учили. Он сразу переходит к сути: сделай это эффективно, добейся победы. Если не победишь — значит, провалился. Так Леброн видит игру.
У меня никогда такого не было. Большинство спортсменов, когда они вырастают и становятся явно лучше тебя, говорят: «Я сам это сделаю. Дам тебе один совет. Если не можешь сделать — отдай мяч мне, понял? У меня нет времени ждать, пока ты научишься. Мне нужно побеждать».
А Леброн дает тебе время на обучение. О, тебе это не нравится? Ладно. Ну, может, нам стоит немного изменить систему, потому что ему здесь некомфортно, а он мне нужен. Понимаешь, о чем я? Я никогда раньше не сталкивался с таким баскетбольным умом", — подчеркнул Шамперт.