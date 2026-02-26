Иман Шамперт: «Леброн — ChatGPT от мира НБА»

Это было чертовски смешно. Мне потребовался почти месяц, чтобы привыкнуть к тому, как он говорит «X1», «X2», «X3», «X4». Я такой: «Бро, остановись». Потому что, слушай, мы все учились — слышали о разных стилях, верно? Его этому никогда не учили. Он сразу переходит к сути: сделай это эффективно, добейся победы. Если не победишь — значит, провалился. Так Леброн видит игру.