Стивен Эй Смит о Леброне: «Мы не нравимся друг другу. Мир должен это знать»

По мере того как я вижу, что его карьера в какой‑то степени идет на спад — то есть он уже не 31‑летний игрок, а 41‑летний. Важно, чтобы все знали: я осознаю, насколько он велик. Я знаю, какой огромный вклад он внес в баскетбол. Любой, кто был настолько велик, приносит пользу таким людям, как я: он дает нам тему для обсуждения. Он обеспечил такой уровень зрелищности, который многократно улучшил жизнь множества людей. То, что у нас с ним разногласия, не значит, что он плохой человек", — подчеркнул Смит.