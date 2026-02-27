Ричмонд
Стивен Эй Смит о Леброне: «Мы не нравимся друг другу. Мир должен это знать»

Стивен Эй Смит раз высказался о своих отношениях с Леброном Джеймсом. В подкасте «In Depth» известный телеведущий признал наличие разногласий с суперзвездой «Лейкерс», но подчеркнул, что уважает его величие.

Источник: Спортс"

"Мы не нравимся друг другу. Мир должен это знать. Надеюсь, он смотрит. Считаю ли я, что он перешел черту в инциденте с участием его сына? Конечно, да. Потому что я не делал того, в чем он меня обвинил. Я посчитал это очень несправедливым и подлым ударом. Сказав это, отмечу: время лечит все.

По мере того как я вижу, что его карьера в какой‑то степени идет на спад — то есть он уже не 31‑летний игрок, а 41‑летний. Важно, чтобы все знали: я осознаю, насколько он велик. Я знаю, какой огромный вклад он внес в баскетбол. Любой, кто был настолько велик, приносит пользу таким людям, как я: он дает нам тему для обсуждения. Он обеспечил такой уровень зрелищности, который многократно улучшил жизнь множества людей. То, что у нас с ним разногласия, не значит, что он плохой человек", — подчеркнул Смит.

Конфликт между Смитом и Леброном обострился в марте 2025 года: после матча с «Нью-Йорком» Джеймс вступил в словесную перепалку с журналистом, защищая сына Бронни.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше