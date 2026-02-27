Егор Дёмин обновил рекорд карьеры по передачам (9)

Также в активе россиянина 6 очков (2 из 3 с игры, 1 из 2 трехочковых, 1 из 2 штрафных), 5 подборов и 1 перехват.
«Нетс» уступили «Сперс», одному из лидеров лиги, — 110:126.
В игре против «Сан-Антонио» защитник «Бруклина» Егор Дёмин обновил личный рекорд карьеры по результативным передачам, сделав 9 ассистов при всего 1 потере (предыдущий лучший результат — 7 передач).
