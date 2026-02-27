Клинт Капела отреагировал на слова Эйтона: «Рядом с тобой два лучших плеймейкера»

Бигмен выразил недовольство своей ролью в команде, произнеся: «Они пытаются сделать из меня Клинта Капелу. Я не Клинт Капела!».
Капела написал в сторис: «Рядом с тобой два лучших плеймейкера, соберись, приятель».
Центровой «Рокетс» Клинт Капела отреагировал на слова коллеги из «Лейкерс» Деандре Эйтона.
