Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Док Риверс о 8−2: «Успешные результаты начинают вселять уверенность в итоговую победу»

Главный тренер «Милуоки» Док Риверс прокомментировал результат 8−2 в последних 10 матчах.

Источник: Спортс"

«Бакс» провели успешную серию без травмированного Янниса Адетокумбо.

"Успешные результаты начинают вселять уверенность в итоговую победу.

Во время неудачных отрезков я говорил, что когда проигрываешь несколько матчей подряд, и в очередной встрече случается напряженная концовка, начинаешь думать о поражении.

Такова человеческая природа, и во встрече с «Кливлендом» это проявилось. Мы верили, что так или иначе выиграем эту игру, это чувствовалось. И 8 из 10 — это потрясающий результат, причем еще и без Янниса. Просто невероятно", — считает Риверс.

«Милуоки» все еще не в зоне плей-ин с результатом 26−31.