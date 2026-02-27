Док Риверс о 8−2: «Успешные результаты начинают вселять уверенность в итоговую победу»

«Бакс» провели успешную серию без травмированного Янниса Адетокумбо.
"Успешные результаты начинают вселять уверенность в итоговую победу.
Во время неудачных отрезков я говорил, что когда проигрываешь несколько матчей подряд, и в очередной встрече случается напряженная концовка, начинаешь думать о поражении.
Такова человеческая природа, и во встрече с «Кливлендом» это проявилось. Мы верили, что так или иначе выиграем эту игру, это чувствовалось. И 8 из 10 — это потрясающий результат, причем еще и без Янниса. Просто невероятно", — считает Риверс.
«Милуоки» все еще не в зоне плей-ин с результатом 26−31.