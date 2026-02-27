Леброн Джеймс смазал открытый лэй-ап

«Лейкерс» проиграли матч после трехочкового форварда «Санс» Ройса О’Нила за 0,9 секунды до конца (110:113). На счету Джеймса 15 очков (7 из 16 с игры), 6 подборов и 5 передач.
Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше