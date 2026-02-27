Ричмонд
Брэндон Миллер набрал 33 очка за 26 минут, включая 19 за третью четверть

Форвард «Шарлотт» Брэндон Миллер стал самым результативным игроком матча против «Индианы», набрав 33 очка, 19 из которых пришлись на третью четверть.

Источник: Спортс"

Миллер реализовал 11 из 19 бросков с игры, 6 из 11 трехочковых и 5 из 6 штрафных, добавив к этому 7 подборов и 4 передачи.

«Хорнетс» разгромили «Пэйсерс», одержав 12-ю победу в последних 15 матчах, — 133:109.