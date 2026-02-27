Брэндон Миллер набрал 33 очка за 26 минут, включая 19 за третью четверть

Миллер реализовал 11 из 19 бросков с игры, 6 из 11 трехочковых и 5 из 6 штрафных, добавив к этому 7 подборов и 4 передачи.
«Хорнетс» разгромили «Пэйсерс», одержав 12-ю победу в последних 15 матчах, — 133:109.
Форвард «Шарлотт» Брэндон Миллер стал самым результативным игроком матча против «Индианы», набрав 33 очка, 19 из которых пришлись на третью четверть.
