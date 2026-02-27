Чарльз Баркли: «Стеф Карри и Клэй Томпсон испортили НБА, вы не они, прекращайте наваливать из-за дуги»

«Мне не нравится не трехочковый бросок как таковой, а кто пытается их реализовать. Плохие игроки пытаются бросать из-за дуги. Если ты хороший “шутер” — пожалуйста. Но если у тебя не получается, зачем ты это делаешь? Тренеры должны вернуть себе бразды правления, чтобы иметь возможность запретить плохим игрокам это делать.
Парни бегут в быструю атаку и разбегаются по сторонам, вместо того чтобы забросить лэй-ап. Нормально иногда просто положить мяч в кольцо.
Стеф Карри и Клэй Томпсон испортили НБА. Все сравнивают себя с ними. Но вы не они, прекращайте наваливать из-за дуги", — заключил телеведущий в эфире подкаста.