Чарльз Баркли: «Стеф Карри и Клэй Томпсон испортили НБА, вы не они, прекращайте наваливать из-за дуги»

Чарльз Баркли поделился видением основной проблемы нынешней НБА.

«Мне не нравится не трехочковый бросок как таковой, а кто пытается их реализовать. Плохие игроки пытаются бросать из-за дуги. Если ты хороший “шутер” — пожалуйста. Но если у тебя не получается, зачем ты это делаешь? Тренеры должны вернуть себе бразды правления, чтобы иметь возможность запретить плохим игрокам это делать.

Парни бегут в быструю атаку и разбегаются по сторонам, вместо того чтобы забросить лэй-ап. Нормально иногда просто положить мяч в кольцо.

Стеф Карри и Клэй Томпсон испортили НБА. Все сравнивают себя с ними. Но вы не они, прекращайте наваливать из-за дуги", — заключил телеведущий в эфире подкаста.