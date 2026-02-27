Байрон Скотт: «Это должен быть последний год Леброна Джеймса в “Лейкерс”, пора сваливать»

"Мне кажется смешным, что один из лучших игроков в истории говорит, что играть сейчас сложнее, чем раньше.
Готов к его уходу из «Лейкерс». Мне он нравится, но скажу прямо. Это должен быть его последний сезон здесь. Не в НБА, здесь. День пришел, пора сваливать", — заключил бывший баскетболист и главный тренер.
Узнать больше по теме
