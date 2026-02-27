Ричмонд
У Леброна Джеймса худший процент точности из-за дуги в сезоне-2025/26 НБА среди игроков со значимым количеством трехочковых попыток

В нынешнем сезоне Леброн Джеймс реализует 29,9% бросков из-за дуги при 4,6 попытки в среднем за матч.

Это худший показатель точности в карьере форварда «Лейкерс» за исключением его первого года в лиге. Джеймс является худшим по эффективности дальних бросков среди всех баскетболистов НБА с минимумом в 40 матчей и 4 попытки за игру в среднем.

Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
