«Финикс» отчислил защитника Коула Энтони

25-летний защитник Коул Энтони перешел из «Милуоки» в «Финикс» в результате трехстороннего обмена перед дедлайном. «Санз» отчислили баскетболиста.

Энтони был выбран 15-м на драфте-2020 НБА и провел первые 5 сезонов в «Орландо».

Этот чемпионат он начал в «Бакс» и набирал 6,7 очка, 2,5 подбора и 3,5 передачи за 15,1 минуты в среднем в 35 матчах, реализуя 30,6% трехочковых бросков.