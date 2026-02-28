Шэй Гилджес-Александер бросил мяч в Николу Йокича и получил технический

Прозвучал свисток судей, однако защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер продолжил ведение, а затем бросил мяч в Йокича.
По итогам эпизода Гилджес-Александер получил техническое замечание, Йокичу выписали обычный фол.
В одном из моментов матча против «Оклахомы» центровой «Денвера» Никола Йокич жестко встретил центрового Айзейю Хартенштайна, после чего тот оказался на полу.
