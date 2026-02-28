FIBA перенесла ближайшие игры отбора Кубка мира на Ближнем Востоке

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Международная федерация баскетбола (FIBA) перенесла четыре матча азиатского отборочного турнира на Кубок мира 2027 года, сообщается на сайте организации.
В связи с ситуацией на Ближнем Востоке были перенесены встречи группы С Иран — Сирия и Ирак — Иордания, а также матчи группы D Ливан — Индия, Катар — Саудовская Аравия.
Матчи были запланированы на 2 марта. Организация отмечает, что встречи пройдут в начале июня, точные даты станут известны позднее.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.