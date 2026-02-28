Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FIBA перенесла ближайшие игры отбора Кубка мира на Ближнем Востоке

FIBA перенесла игры отбора Кубка мира на Ближнем Востоке из-за событий в регионе.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Международная федерация баскетбола (FIBA) перенесла четыре матча азиатского отборочного турнира на Кубок мира 2027 года, сообщается на сайте организации.

В связи с ситуацией на Ближнем Востоке были перенесены встречи группы С Иран — Сирия и Ирак — Иордания, а также матчи группы D Ливан — Индия, Катар — Саудовская Аравия.

Матчи были запланированы на 2 марта. Организация отмечает, что встречи пройдут в начале июня, точные даты станут известны позднее.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.

МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.