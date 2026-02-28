Ричмонд
«Сарагоса» не стала продлевать сотрудничество с Джошем Ричардсоном после испытательного срока

32-летний американский защитник Джош Ричардсон присоединился к «Сарагосе» в конце января после реабилитации. Ричардсону предстояло набирать игровую форму, клуб договорился о небольшом испытательном сроке.

Ричардсон сыграл в трех матчах чемпионата Испании, набирая 6,7 очка, 1,7 подбора и 1 передачу за 17,8 минуты в среднем.

Сотрудничество было завершено по согласию сторон.

Ричардсон ищет возможности для продолжения карьеры после 10 лет в НБА.