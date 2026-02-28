Джейлен Дюрен: «Я предельно лоялен, таким вырос. В “Пистонс” мои братья»

Никогда не думал о нас как о плохой команде. Я был молод. Мы все знали, что у нас есть нужные элементы успеха. Просто чего-то не хватало. Самое очевидное — опыта. На самом деле многого. Но у меня никогда не было сомнений в будущем успехе. Знал, что мы найдем решение, добавим пару компонентов, создадим свою культуру и станем кем-то в этой лиге", — поделился центровой.