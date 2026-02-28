Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джейлен Дюрен: «Я предельно лоялен, таким вырос. В “Пистонс” мои братья»

Сезон-2023/24 был худшим в истории «Детройта» (14 побед), но центровой Джейлен Дюрен никогда не задумывался об уходе из клуба в будущем. Бигмен обрисовал свой настрой по ходу развития команды.

Источник: Спортс"

«Такое не в моем характере. Не по мне. Я предельно лоялен. Это для меня главное, я таким вырос. В “Пистонс” мои братья. Говорю это от всего сердца, не потому что мы в одной команде.

Никогда не думал о нас как о плохой команде. Я был молод. Мы все знали, что у нас есть нужные элементы успеха. Просто чего-то не хватало. Самое очевидное — опыта. На самом деле многого. Но у меня никогда не было сомнений в будущем успехе. Знал, что мы найдем решение, добавим пару компонентов, создадим свою культуру и станем кем-то в этой лиге", — поделился центровой.