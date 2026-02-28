Ричмонд
Алекса Аврамович поможет сборной Сербии в следующей игре с Турцией 2 марта

Защитник «Дубая» Алекса Аврамович пропустил домашний матч сборной Сербии против Турции, который закончился поражением хозяев, хоть и поболел за своих с трибун. В понедельник 2 марта у сербов будет возможность отыграться в Стамбуле.

Сообщается, что Аврамович должен присоединиться к команде в этой встрече. Сербам придется обойтись без форварда Николы Калинича, который вернулся в расположение «Црвены Звезды» по договоренности с клубом.