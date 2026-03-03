«Денвер» подпишет Тайуса Джонса

Джонс стал свободным агентом после отчисления из «Далласа» и усилит позицию резервного разыгрывающего «Наггетс».
Текущий сезон игрок начинал в составе «Орландо», подписав с ними однолетний контракт прошлым летом. Позже Джонс был обменян в «Шарлотт», а затем в «Даллас» перед дедлайном на обмены.
Согласно данным ESPN Research, в восьми играх за «Мэверикс» после перехода в начале февраля Джонс набирал в среднем 8,1 передачи за 36 минут, а его соотношение передач к потерям (6) было третьим лучшим показателем в НБА за этот отрезок.
В текущем сезоне Джонс показывает худшие за 11-летнюю карьеру средние показатели: 3,1 очка при 34,9% реализации с игры и 28,1% из-за дуги.