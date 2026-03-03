Москва
Трэй Янг заработал удаление, не сыграв еще ни одного матча за «Уизардс»

В третьей четверти матча «Вашингтона» и «Хьюстона» между форвардом «Рокетс» Тари Исоном и защитником «Уизардс» Джмиром Уоткинсом возник конфликт.

В одном из моментов Исон толкнул Уоткинса, но игра не была остановлена, что вызвало недовольство игроков «Вашингтона». Спустя несколько секунд Исон снова толкнул Уоткинса, начав стычку, в которую уже вмешались арбитры.

Звездный защитник «Уизардс» Трэй Янг, не принимавший участия в матче и не сыгравший еще ни одной минуты за свою новую команду, выбежал на площадку, недовольный происходящим.

После просмотра повтора судьи удалили Янга и Исона. Уоткинсу выписали технический фол.

Встреча команд закончилась победой «Рокетс» — 123:118.