Трэй Янг заработал удаление, не сыграв еще ни одного матча за «Уизардс»

В одном из моментов Исон толкнул Уоткинса, но игра не была остановлена, что вызвало недовольство игроков «Вашингтона». Спустя несколько секунд Исон снова толкнул Уоткинса, начав стычку, в которую уже вмешались арбитры.
Звездный защитник «Уизардс» Трэй Янг, не принимавший участия в матче и не сыгравший еще ни одной минуты за свою новую команду, выбежал на площадку, недовольный происходящим.
После просмотра повтора судьи удалили Янга и Исона. Уоткинсу выписали технический фол.
Встреча команд закончилась победой «Рокетс» — 123:118.